‏صور.. القابضة المعدنية: تجميع وتصنيع حافلات مصرية بتكنولوجيا بيلا روسية

كتب عبد الحليم سالم

شهد مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية صباح اليوم الثلاثاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "ماز" البيلاروسية (مصنع مينسك للشاحنات) بهدف تجميع وتصنيع أتوبيسات نقل الركاب التى تعمل بالغاز الطبيعي والديزل بالشركة الهندسية لصناعة السيارات – إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري من الأتوبيسات داخل وبين المدن.

وحضر توقيع البروتوكول كل من فاليرى إيفانكوفتش -المدير العام لشركة بيلافتوماز BELAVTOMAZ القابضة بدولة بيلاروسيا- وكذلك دنيس ميليفسكي -مستشار سفارة بيلاروسيا في القاهرة- والوفد المرافق للجانبين.

وقَع مذكرة التفاهم من جانب الشركة الشركة الهندسية لصناعة السيارات المهندس أمين يحي -رئيس مجلس إدارة الشركة- وعن شركة "ماز" ألكسندر أتروشيك مدير الصادرات بالشركة، وذلك تتويجاً للمناقشات والمفاوضات التى تمت بين الطرفين وتحت رعاية حكومتى الدولتين.

وفي ذات الإطار صرح الدكتور مدحت نافع أنه من المستهدف تعميق المك ًون المحلي بنسبة تزيد عن 60% اتساقاً مع خطة الدولة لتعميق وتوطين شريحة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي بالسوق المصري.

كما أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشمل تجميع الاتوبيس الذي تم اختياره من المنتجات المتميزة لشركة "ماز" والمناسبة لاحتياجات السوق المصري على أن يتم التجميع بأسس CKD التى يرتفع بها المك ًون المحلي، ثم تبدأ مرحلة التصنيع لاحقاً بمزيد من التعزيز للمكونات المحلية في أجزاء موديلات الأتوبيسات المصنًعة.

وثمن "نافع" الجهود التى يبذلها السيد وزير قطاع الأعمال العام في دعم وحفز هذا النشاط، وفي متابعة كافة إجراءات التوقيع على تلك المذكرة بشكل خاص.

وجدير بالذكر أن شركة ماز وجديراً بالذكر أن شركة ماز هي كبرى الشركات الحكومية في بيلا روسيا والتى تقوم بتصنيع وتجميع كافة أنواع السيارات التجارية وتلبي إحتياجات السوق المحلي وتشارك في تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والإفريقية، وتستهدف إنشاء قاعدة صناعية للمنتجات البيلاروسية من خلال تواجدها بمصر لكونها بوابة للقارة الإفريقية.

ويُعد هذا التعاون بمثابة نوآة لتطوير الشركة الهندسية لصناعات السيارات وزيادة قدرتها التنافسية بالسوق المصري والمشاركة في تحقيق خطة الدولة المستهدفة في الأسواق العربية والإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الهندسية قد آلت تبعيتها حديثاً إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 30 /2019/5.