وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد متعدد الجنسيات لزيارة عدد من المشاريع الناجحة

الغربية - مصطفى عادل

استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، وفد متعدد الجنسيات بديوان المديرية لزيارة عدد من المشاريع الناجحة التابعة للمديرية .

حيث شرح وكيل وزارة الزراعة استقبالهم بمديرية الزراعه بالغربية، كل مايخص المديرية من هيكل تنظيمى وإدارات ومسطح منزرع بالمحافظة والمحاصيل المنزرعة.

وأكد على بيومى وكيل وزارة الزراعة، إن الوفد مكون من 11 زائر من إفريقيا وجنوب شرق أسيا علاوة على مرافقة 2 مترجمين للوفد من المركز الدولى الزراعى، مشيراً أن مديرية الزراعة أوفدت المهندس عبدالسلام هنداوى رئيس قسم الإرشاد الحيوانى والمهندسه دعاء عيد المنسق الإعلامى للمديرية لمرافقة الوفد وشرح كافة المشاريع



وفد متعدد الجنسيات يزور مشاريع وزارة الزراعة



وفد متعدد الجنسيات يزور مشاريع وزارة الزراعة



وفد متعدد الجنسيات يزور مشاريع وزارة الزراعة