ننشر مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

حددت جامعة كفر الشيخ، مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020، والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى العام الجامعى الجديد، حيث يبدأ الكشف الطبى ابتداء من يوم 2 سبتمبر المقبل .

وقال الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جاءت المواعيد كما يلى: الاثنين الموافق 2 – 9 – 2019 م لطلاب كليتى التجارة " انتظام " والزراعة،ويوم الثلاثاء الموافق 3 – 9 – 2019 م لطالبات تجارة " انتظام – انتساب موجه " زراعة ،ويوم الأربعاء الموافق 4 – 9 – 2019 م طلاب تربية " عام – أساسى – رياضيات " تجارة " انتساب موجه " ذكاء اصطناعي،ويوم الخميس الموافق 5 – 9 – 2019 م طالبات تربية " عام – رياضة " – الطب البيطرى ،ويوم الأحد الموافق 8 – 9 – 2019 م طلاب آداب " انتظام – انتساب موجه " الحاسبات والمعلومات وتمريض ،ويوم الاثنين الموافق 9 – 9 – 2019 م طالبات آداب " انتظام – انتساب موجه " الحاسبات والمعلومات .

وقال رئيس الجامعة ، أما يوم الثلاثاء الموافق 10 – 9 – 2019 م ، تم تحديده لطلاب هندسة – ألسن – ثروة سمكية ،ويوم الأربعاء الموافق 11 – 9 – 2019 م طالبات معهد فنى تمريض – تربية رياضية – ثروة سمكية – ألسن ،ويوم الخميس الخميس الموافق 12 – 9 – 2019 م طلاب الطب البشرى – طب الأسنان – صيدلة – الطب البيطرى – تربية نوعية " عام – فنية – موسيقيه " ،ويوم السبت الموافق 14 – 9 – 2019 م طالبات الطب البشرى – طب الأسنان – صيدلة – تربية نوعية " عام – فنية – موسيقية" ،ويوم الأحد الموافق 15 – 9 – 2019 م طلاب علوم – علاج طبيعى – تربية رياضية – معهد فنى تمريض ،ويوم الاثنين الموافق 16 – 9 – 2019 م طالبات علوم – علاج طبيعى – ذكاء اصطناعى ،ويوم الثلاثاء الموافق 17 – 9 – 2019 م طالبات هندسة – تربية " أساسى – طفولة " تمريض ،ويوم الأربعاء الموافق 18 – 9 – 2019، تخلفات طلاب جميع الكليات، الخميس الموافق 19 – 9 – 2019، تخلفات طالبات جميع الكليات.

وقال عبدالرازق: على الطلاب المتقدمين للكشف الطبى إبراز إثبات الشخصية ، وإحضار صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة وصورة شخصية حديثة ، فضلا عن استمارة الكشف المطبوعة من الكلية المرشح لها ، مؤكداً أن جميع الخطوات التى يتبعها الطالب والجدول زمنى لجميع كليات الجامعة على موقع الجامعة، ويبدأ العمل فى التاسعة صباحا فى مدرج فؤاد بدر ويتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمقر إدارة الشئون الطبية فى الجامعة .

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى إنشاء ملف صحى للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم فى الجامعة.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الجامعة خلال اجتماع حضره المحافظ، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ليس غريبا عن المجتمع الأكاديمى وهو أستاذ جامعى قدير بخبرات فى مجالات متعددة منها الفنية العسكرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى ومحافظتى دمياط وكفر الشيخ ، مؤكداً أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها فى خدمة المجتمع المحلى وأهالى محافظة كفر الشيخ كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية فى المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنميه المحافظة، موجهًا الشكر للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ على دعمه للجامعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، اعتزازه بدور الجامعة كمرجع علمى يشمل كل التخصصات وبيت خبرة داعم رئيسى ومهم فى تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ هى منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة فى المحافظة ومشيداً بما شهدته السنوات الماضية من تعاون وثيق بين الجامعة والمحافظة.

وقال المحافظ، يسعدنى ويشرفنى أن أكون وسط علماء جامعة كفر الشيخ خلال اجتماع مجلس الجامعة وأقدم التهنئة باسمى و باسم المحافظة للأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية فى سيادته وتوليه منصب رئيس الجامعة متمنيا له دوام التوفيق والتقدم والرفعة، وأن يكون خير خلف لخير سلف، موصياً بالاهتمام بالخريجين والحفاظ على المستوى الذى حققته الجامعة محليا وعربيا ودوليا، مشيرا إلى انه متابع وداعم للجامعة ووصفها بالذراع الفنى للمحافظة .