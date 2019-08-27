سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ممثل أندونسيا بمجلس الأمن: يجب وقف العنف والتزام إسرائيل بالقانون الدولى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:17 م
ممثل أندونسيا بمجلس الأمن: يجب وقف العنف والتزام إسرائيل بالقانون الدولى مجلس الأمن
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت جلسة الأمن بشان الأوضاع فى الشرق الأوسط، ضرورة وقف العنف والاستفزازوالتزام حكومة أسرائيل بالقانون الدولى، ووقف الأعمال غير القانونية مثل الاستيطان والذى أدى إلى تدهور فى الوضع الإنسانى فى الضفة الغربية.

 

قالت ممثلة فرنسا فى مجلس الأمن، إن متابعة سياسة الاستيطان تبعدنا أكثر عن حل الدولتين وفرنسا أدانت القرارات الأخيرة للسلطة الاسرائيلية لبناء وحدات استيطان جديدة، وتلك القرارات والسياسة مقلقة للغاية، حيث بشأن ضم أجزاء جديدة للأرضى المحتلة.

 

وأضاف، ممثل أندونسيا فى مجلس الأمن، أنه لابد من وقف العنف والاستفزاز وعلى حكومة اسرائيل الالتزام بالقانون الدولى، ومعالجة  الأمور من جذورها حيث الاحتلال الغير مشروع للأرضى الفلسطينية.

 

وشدد على ضرورة، وقف الأعمال غير القانونية التى تمارسها إسرائيل، حيث غيرت الواضع الجغرافى وتصعب الحل على ذلك النزاع الذى طال أمده ولابد من الحفاظ على المساعدة الإنسانية حيث تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، فهناك أعمال هدم وتمييز وإعاقة للوصول وتوسع استيطان، ويجب تحسين إدارة الأونروا، ولا يمكن وقف التمويل لضمان حقوق الفلسطينيين بالعودة.

 

من جانب أخر، قال ممثل أندونيسيا، عن اعتداء الطائرات الإسرائيلية لجنوب لبنان، أنه يجب المجلس معالجة تلك الانتهاكات بشكل جدى، كما أكد على ضرورة اتحاد أعضاء المجلس وضمان الحل السلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيليى وفقا للقانون الدولى.


مجلس الأمن

جلسة مجلس الأمن

ممثلة فرنسا فى مجلس الأمن

فرنسا

أسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان تشكر بولندا على مواقفها الداعمة فى مجلس الأمن

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:56 م

العراق يلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن للرد على اختراق إسرائيل أراضيها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:17 م

رئيس مجلس الأمة الكويتى: أمير البلاد يتمتع بصحة وعافية وألتقيه بشكل يومى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 ص

رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع وزير خارجية بولندا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:41 م

لبنان يعلن التقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن الخرق الإسرائيلى للسيادته

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة