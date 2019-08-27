ممثل أندونسيا بمجلس الأمن: يجب وقف العنف والتزام إسرائيل بالقانون الدولى

كتب هيثم سلامة

حثت جلسة الأمن بشان الأوضاع فى الشرق الأوسط، ضرورة وقف العنف والاستفزازوالتزام حكومة أسرائيل بالقانون الدولى، ووقف الأعمال غير القانونية مثل الاستيطان والذى أدى إلى تدهور فى الوضع الإنسانى فى الضفة الغربية.

قالت ممثلة فرنسا فى مجلس الأمن، إن متابعة سياسة الاستيطان تبعدنا أكثر عن حل الدولتين وفرنسا أدانت القرارات الأخيرة للسلطة الاسرائيلية لبناء وحدات استيطان جديدة، وتلك القرارات والسياسة مقلقة للغاية، حيث بشأن ضم أجزاء جديدة للأرضى المحتلة.

وأضاف، ممثل أندونسيا فى مجلس الأمن، أنه لابد من وقف العنف والاستفزاز وعلى حكومة اسرائيل الالتزام بالقانون الدولى، ومعالجة الأمور من جذورها حيث الاحتلال الغير مشروع للأرضى الفلسطينية.

وشدد على ضرورة، وقف الأعمال غير القانونية التى تمارسها إسرائيل، حيث غيرت الواضع الجغرافى وتصعب الحل على ذلك النزاع الذى طال أمده ولابد من الحفاظ على المساعدة الإنسانية حيث تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، فهناك أعمال هدم وتمييز وإعاقة للوصول وتوسع استيطان، ويجب تحسين إدارة الأونروا، ولا يمكن وقف التمويل لضمان حقوق الفلسطينيين بالعودة.

من جانب أخر، قال ممثل أندونيسيا، عن اعتداء الطائرات الإسرائيلية لجنوب لبنان، أنه يجب المجلس معالجة تلك الانتهاكات بشكل جدى، كما أكد على ضرورة اتحاد أعضاء المجلس وضمان الحل السلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيليى وفقا للقانون الدولى.