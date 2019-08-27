مديرية أمن الوادى الجديد تنفذ مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

افتتح اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد معرض مبادرة وزارة الداخلية ومديرية الأمن" كلنا واحد " لتوفير الأدوات المدرسية والمكتبية للطلاب بأسعار مخفضة المقام بنادي الشرطة بمدينة الخارجة .

شارك في المبادرة قطاع تعليم الوادي الجديد بحضور الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومشاركة عدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية .

وتضمنت احتفالية افتتاح المبادرة تنفيذ معرض الأدوات المدرسية والمكتبية وعدد من الفقرات التربوية الثقافية من الأشعار الوطنية الحماسية في مواجهة الإرهاب الغاشم كما منح مدير الأمن أدوات مكتبية للتلاميذ والطلاب الحضور والتقطوا الصور التذكارية مع رجال الشرطة وقيادات مديرية الأمن .