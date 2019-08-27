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محافظ الدقهلية: إزالة 4 حالات تعد ورفع 200 طن قمامة بطلخا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:47 ص
محافظ الدقهلية: إزالة 4 حالات تعد ورفع 200 طن قمامة بطلخا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن إزالة تعديات بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق مركز طلخا على مساحة 700مترا، وتم رفع 200 طن قمامة ونقلها لمصنع التدوير اليوم. 

وأوضح أنه من عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مدى جدية التصدي للبناء المخالف ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسير العمل في قطاع النظافة بكل مركز. 
 
وأضاف أن رئاسة المركز قد قامت بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشارع جامع مسعود بالتنسيق بين رئاسة المركز وإدارة شرطة مرافق الدقهلية ومركز شرطة طلخا، وتطهير وتوسعة ورفع مخلفات صلبة وزراعية بترعة الساحل .
 
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق كل مركز ومدينة وحي وقرية والتواجد المستمر في الشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بأسرع وقت. 
 
ومن جهته قال محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا إن الوحدة المحلية بدميرة قامت بتنفيذ الإزالة الفورية لأربع حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض والأسمنت بقرية دميرة على مساحات تجاوزت 700مترا.
 
 
 

 

 


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