محافظ الدقهلية: إزالة 4 حالات تعد ورفع 200 طن قمامة بطلخا

وأوضح أنه من عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مدى جدية التصدي للبناء المخالف ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسير العمل في قطاع النظافة بكل مركز.

وأضاف أن رئاسة المركز قد قامت بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشارع جامع مسعود بالتنسيق بين رئاسة المركز وإدارة شرطة مرافق الدقهلية ومركز شرطة طلخا، وتطهير وتوسعة ورفع مخلفات صلبة وزراعية بترعة الساحل .

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق كل مركز ومدينة وحي وقرية والتواجد المستمر في الشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بأسرع وقت.

ومن جهته قال محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا إن الوحدة المحلية بدميرة قامت بتنفيذ الإزالة الفورية لأربع حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض والأسمنت بقرية دميرة على مساحات تجاوزت 700مترا.