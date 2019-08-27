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محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس هيئة الأوقاف المصرية بديوان عام المحافظة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:58 م
محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس هيئة الأوقاف المصرية بديوان عام المحافظة جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقى اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم بها الهيئة بالبحر الأحمر .

ناقش محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذها داخل المحافظة منها مدينة الحرفيين التى تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، كما ناقش الموقف التنفيذى للمجزر الآلى بالشلاتين .

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية لمدينة الحرفين، حيت يتم تسليمها لمستحقيها خلال الفترة المقبلة والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وأيضاً الانتهاء من منطقة الخدمات التى يحتاج إليها المسافر على الطريق، مضيفاً بضرورة العمل المستمر للتخفيف عن والتيسير على الأهالى .

كما أكد محافظ البحر الأحمر على ضرورة قيام الهيئة بعمل حفل ترفيهى لأهالى البحر الأحمر بمدينة الحرفيين وعمل جولة لهم بالمدنية، حتى يتم تعريف جميع من يرغب فى التقديم لامتلاك أو تأجير إحدى الورش من الأهالى بكافة مميزات وإمكانيات المدينة، وأيضاً طرق الحصول على ورشة سواء بنظام الإيجار المستمر او الإيجار التمليكى أو حتى التمليك المباشر.

وأوضح المحافظ أنه سيتم خلال الأسبوع القادم عمل حفل ترفيهى بالمدينة يتضمن العديد من الفقرات المختلفة، بالإضافة إلى فقرة تعريفية بالمدينة ومراحل إنشائها من البداية حتى تسليمها لمستحقيها، مضيفاً بأن سيكون هناك بميدان الدهار اتوبيسات لنقل الأهالى الى الحرفيين .

جدير بالذكر، أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشاؤها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية.

 


البحر الاحمر

هيئة الاوقاف المصرية

مدينة الحرفيين بالغردقة

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