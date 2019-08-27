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فصل مدرب جودو بنادى بلدية المحلة تحرش لفظيا بسيدة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:27 م
فصل مدرب جودو بنادى بلدية المحلة تحرش لفظيا بسيدة نادى بلدية المحلة
الغربية – مصطفى عادل

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فصل نادى بلدية المحلة، مدرب جودو بالنادى بعد بالتحرش لفظيا بولية أمر أحد اللاعبين بفريق الجودو بالنادى.

كانت سيدة ولي أمر لاعب بفريق الجودو بالنادى،  قد تقدمت بشكوى للمحاسب مصطفى السمولي رئيس مجلس إدارة النادى تتهم مدرب الجودو بالتحرش لفظيا واستخدام عبارات جنسية فى حديثه معها، وقدمت السيدة تسجيلا صوتيا يثبت الاتهام الموجه للمدرب، فأمر رئيس مجلس الإدارة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتبين من خلال التحقيقات بالشئون القانونية صحة الواقعة، فتم على الفور فصل مدرب الجودو واستبعاده نهائيا من التدريب بالنادى.

من جانبه أكد المحاسب مصطفى السمولي رئيس مجلس إدارة النادى "لـ" اليوم السابع"،  أنه تلقى شكوى من ولي أمر لاعب بفريق الجودو تتهم المدرب بالتحرش بها وطلب رشوة جنسية، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق عاجل فى الواقعة لبيان صحتها من عدمه.

وأضاف"السمولى" أنه تم التحقيق فى الواقعة وسماع اقوال الشهود تبين تحرشه بالسيده واستغلاله عمله كمدرب واستغلال الموقف والتحرش بها، فتم فصله والاستغناء عن خدماته نهائيا.


نادى بلدية المحلة

تحرش جنسى

المحلة

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