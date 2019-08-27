صور.. الموروثات الشعبية والتقاليد التاريخية للاحتفال بالحُجَاج فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ما أن يعود الحجاج من الأراضى المقدسة بعد انتهاء أداؤهم فريضة الحج ويعودون لمنازلهم تنطلق ليالى الأفراح والمدائح فى محيط منازلهم، ويستقبلون الأهل والأحبة والجيران فى ليالى من السعادة والبهجة احتفالاً بهم بالعودة من أرض الله الحرام، ويقومون بتوزيع الهدايا من عند "رسول الله"- عليه الصلاة والسلام- عليهم فى عادات منذ عشرات السنين بقرى ونجوع محافظة الأقصر المختلفة.

وفى قرى ونجوع الأقصر منذ عشرات السنين تحظى رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام بتراث شعبى مميز، وذلك لما تحظى به فريضة الحج من محبة وقدسية كبيرة بين أبناء الأقصر والصعيد بأكمله، حيث ترتبط بفريضة الحج بعدد من العادات والتقاليد التى لا تتغير مع مر العصور، فقبل أيام من عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة تجلب الأسر المختلفة الخطاطين والرسامين لتجميل واجهات منازل الحجاج بالرسومات والكلمات الدينية التى تعبر عن موسم الحج لتدوين تلك الرحلة للحاج.

وفى هذا الصدد يقول وليد الخطاط إبن محافظة الأقصر، أن موسم الحج من مواسم السعادة والمحبة بين الجميع من جيران وأقارب ومحبين للحاج والحاجة، فيقوم بدوره كخطاط وفنان بالتوجه للمنازل حسب الطلب وبأسعار رمزية لماتضفيه تلك المهمة من سعادة فى قلب الخطاط، حيث أنه يجهز كافة معداته لتجميل واجهة وغرف منزل الحاج قبل عودته من رحلة الحج المقدسة.

ويضيف ابن محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم بتزيين منازل الحجاج بالنقوش والرسومات المعبرة عن موسم الحج والمحبة والسعادة بين الحجاج، حيث تشمل تلك العبارات "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً"، و"حج مبرور وذنب مغفور"، ورسومات الكعبة الشريفة ورفقة الغار وبيت الله الحرام، وجبل عرفات، وغيرها من مراسم الحج المبارك، موضحاً انه يتم أيضاً رسم تفاصيل رحلة الحج من الألف للياء بحسب طلب أسرة الحاج من الخروج من المنزل وحتى الوصول للأراضى المقدسة والطواف والوقوف بجبل عرفات ورمى الجمرات والعودة بالبواخر والطائرات وخلافه.

وفور عودة الحاج من الزيارة الكريمة لبيت الله الحرام، يحرص كل الجيران على زيارته وتقديم المباركات له ولأسرته تعبيرًا عن فرحتهم بعودتهم سالمين، ويحظى الحاج عقب عودته بمعاملة خاصة وسط مجتمعه، حيث يتلقى أكبر قدر من درجات التوقير فيكسبه ذلك التقديم على غيره فى المحافل والمناسبات الاجتماعية احترامًا له وتيمنًا بقدسية الحرمين الشريفين، ويكون النداء دائما له مسبوقا بلقب "الحاج"، ويعد هذا اللقب جزءا أصيلا من هويته، وينشدون للحجاج كلمات تراثية وموروثات شعبية مميزة ومنها: "طرف شال الحجيج أبيض من العلامة.. وأبيض من لبن الحليب يا حاج يوم السلامة"، و"طرف شال الحجيج أبيض من القلوع.. وأبيض من لبن الحليب يا حاج يوم الرجوع"، ويحرص كل حاج على إقامة احتفالية دينية يتلى فيها القرآن وينشد المنشدون ويختلف موعد تلك الاحتفالية من قرية لأخرى فالبعض يقيمها فى الليلة السابقة لسفره والبعض يقيمها فى الليلة السابعة بعد عودته من أداء المناسك فيما يسمى بليلة السابع.

ومن عادات أبناء قرى ونجوع الأقصر يقول إبراهيم جابر إبن مدينة إسنا، أنه وصل خلال اليومين الماضيين أول أفواج العائدين من الأراضى المقدسة بعد إنتهاؤهم من فريضة الحج، موضحاً أن أسرة الحاج والحاجة يستقبلونهم فى المطار قادمين من المملكة العربية السعودية ويعودون بهم فى زفة لمنازلهم بالأناشيد وأغانى الحج الشهيرة.

ويضيف إبن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه لدى عودة الحاج لمنزل يقوم بفتح حقائب الهدايا الشهيرة ومنها حقيبة لأسرته وأقاربه ويقوم بتوزيع الهدايا عليهم من ملابس وعطور وغيرها من مظاهر هدايا الأراضى المقدسة، كما يخصص الحجاج حقيبة آخرى تضم هدايا للجيران والأحبة والتى تضم "المسبحة" و"المصلية" و"الجلابيب البيضاء" والطواقى الشبيكة والمسك والعطور المختلفة وغيرها من بركات أرض الحجاز وانتهاء موسم الحج، كما يتم إقامة ليالى مميزة للاحتفال بالحجاج أمام منازلهم يتم فيها تلاوة القرآن الكريم والأناشيد والمدائح النبوية الشهيرة التى يقدمها المداح الشيخ محمد منتصر الدح، كما يتم فى بعض منازل الحجاج ذبح العجول وتناول العشاء بطبق الفتة الشهير وتوزيع الحلوى والمشروبات والعصائر على جميع الضيوف، موضحاً أنه تم تنظيم ليالى مؤخراً إبتهاجاً بعودة الحاج محمود سعد التريكى إبن مدينة إسنا حيث قام الحاج بارتداء الجلباب الأبيض الذى يدل على رحلة الحج والعودة من الأراضى المقدسة، وقام أبناء عائلة آل التريكى بتقديم المأكولات والمشروبات للجميع من الضيوف.

وكان قد استقبل مطار الأقصر الدولى، فجر أمس السبت، أول أفواج الحجاج على رحلات خطوط مصر للطيران رقم 696 بإجمالى 141 حاجاً عقب عودتهم من أداء فريضة الحج، وتم تحرير كروت الصحة العامة لجميع الركاب وطاقم الضيافة، حيث أعلن مطار الأقصر الدولى أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع الكروت على برنامج تسجيل القادمين من الخارج وفى انتظار باقى رحلات الحجاج.











































































