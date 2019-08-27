صور.. إيقاف بناء مخالف وغلق مقهى بالإسكندرية.. وإزالة 15 كشكا مخالفا بالمنيا

الإسكندرية جاكلين منير – المنيا فريق المحافظات

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد المحال التجارية بشارع الشوربجى، دائرة قسم المنشية.

وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، لمعاينة موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة المنشية.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن المعاينة أسفرت عن وجود أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بالمحل التجارى السالف ذكره، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة المخالفات التى تمت، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المستخدمة فى المخالفة، بحضور إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والمشروعات ووحدة التدخل السريع بالحي.

من جهة أخرى شن حى وسط بقيادة العميد فادى وديع رئيس حى وسط، حملة بعد قيام صاحب مقهى بالشاطبى بإعادة فتح المقهى بعد إغلاقه.

وتضمنت حملة لإعادة غلق المقهى المذكور، وفرض القانون، رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، ومدير إدارة اشغال الطريق بحى وسط.

وتم خلال الحملة إعادة إغلاق المقهى، ورفع كافة الإشغالات والتعديات، فى إطار ضبط الشارع وفرض الانضباط واحترام السلطات.

وفى المنيا، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا عن فتح الطريق للمركبات فى الاتجاهين أسفل كوبرى محمد بدوى بمنطقة الحبشى، بالتنسيق مع إدارة المرور، وتنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بفتح الطريق فى الاتجاهين وعقب الحملات المكثفة التى تم تنفيذها لرفع الازالات والاشغالات بالمنطقة، والتى ساهمت فى تيسير حركة المرور والتنقل بين أحياء المدينة .

وتواصل الوحدة المحلية جهودها فى رفع وإزالات الاشغالات والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، حيث نظمت حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف إخلاء الشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين وإزالة الاكشاك العشوائية وتيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة .

وقال المهندس محمد سيد على رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الاكشاك المخالفة والموجودة أسفل كوبرى محمد بدوى، والتى بلغت 15 كشك مخالف بداية من جامع الحبشى امتداداً حتى نهاية الكوبرى شرقا بالقرب من مسجد على المصرى.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة التى تقع بين الترعة الابراهيمية ومبنى الرى لنقل الباعة الجائلين اليها، تحقيقاً للسيولة المرورية وتقليل الازدحام حفاظاًعلى الشكل الحضارى للمدينة .



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إزالة 15 كشك مخالف أسفل كوبرى محمد بدوى بحى جنوب المنيا



إيقاف بناء مخالف و غلق مقهى للمرة الثانية بأحياء الاسكندرية



إيقاف بناء مخالف و غلق مقهى للمرة الثانية بأحياء الاسكندرية



إيقاف بناء مخالف و غلق مقهى للمرة الثانية بأحياء الاسكندرية



إيقاف بناء مخالف و غلق مقهى للمرة الثانية بأحياء الاسكندرية