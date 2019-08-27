سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

"سوريا الديمقراطية": التهديدات التركية باجتياح شرق الفرات لن تتوقف

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:03 ص
"سوريا الديمقراطية": التهديدات التركية باجتياح شرق الفرات لن تتوقف سوريا ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان إن التهديدات التركية باجتياح مناطق شرق الفرات، لن تتوقف وسوف تستمر، مضيفا أن أنقرة لن تتوانى عن الاستمرار بتهديداتها أو تنفيذها فيما لو أتيحت لها الفرصة، رغم وصولها قبل أيام لاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة بالتعاون مع واشنطن في شمال شرق سوريا.
 
وأضاف عثمان - في مقابلة مع قناة (العربية الإخبارية) اليوم الثلاثاء - "إن التهديدات التركية الأخيرة، متعلقة بتراجع النفوذ التركي في إدلب، وكذلك هي مرتبطة باللقاءات الروسية التركية اليوم، ربما من خلال تصعيد وتيرة هذه التهديدات مرة أخرى، يحاول الأتراك تقديم ما يرضي الجانب الروسي".
 
وتابع إنه في المرحلة المقبلة من الاتفاق الأمريكي التركي، ستقوم المجالس العسكرية المحلية بملء الفراغ الّذي سينجم عن انسحاب وحدات حماية الشعب من المناطق المتفق عليها وفق الاتفاق الأخير بين الطرفين.
 
وأشار إلى أن عمق هذه المنطقة سيكون نحو 5 كيلومترات، وستمتد من رأس العين (سري كانييه) شرقا إلى تل أبيض (كري سبي) غربا، وستسير ضمن هذه المسافة، دوريات مشتركة أمريكية تركية بين حين وآخر، مؤكدا أنه رغم وجود الضامن الأمريكي في هذا الاتفاق، لكن هذا لا يعني بالنسبة لنا إنهاء التهديدات التركية.
 
وأوضح أن قوات التحالف الدولي - التي تقودها واشنطن - ترى أن الانتصار على تنظيم (داعش) والاستقرار الذي تم تحقيقه في المنطقة إنجاز كبير، لذلك هذه الأطراف الدولية لا تريد أن تفرط به، وهي تفهم جيدا أن أي مواجهة عسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي، سيتم استثمارها بشكل مباشر من قبل هذا التنظيم في إعادة ملء أي ثغرة قد تنتج نتيجة هذا الصراع، لذلك الموقف الأمريكي وموقف دول التحالف ليس مع أي صدام بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، ومن مصلحتها أن تحافظ على هذا الاستقرار، لأن داعش لا يهدد أبناء هذه المناطق فقط، بل يهدد الأمن والسلم العالميين.
 

سوريا

الفرات

تركيا

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة