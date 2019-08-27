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رويترز: تركيا تتوقع من روسيا ضمان سلامة الجنود الأتراك بسوريا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:54 ص
رويترز: تركيا تتوقع من روسيا ضمان سلامة الجنود الأتراك بسوريا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز

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قال مسئول تركى، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطلب من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتخاذ خطوات لضمان سلامة الجنود الأتراك فى مواجهة هجوم من الجيش السورى فى شمال غرب سوريا، وذلك عندما يجتمع الزعيمان اليوم الثلاثاء.
 
وأبلغ المسئول رويترز بأن أمن الجنود الأتراك فى سوريا سيكون واحدا من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع. ومن المقرر أن يصدر بيان مشترك.
 
وقال المسئول "لا بد من تجنب أي تحرك أو هجوم ينتهك الاتفاق لكننا للأسف نرى أمثلة على ذلك في الآونة الأخيرة... نتوقع من بوتين أن يتخذ خطوات لحل المشكلة هناك".
 
وأجرى أردوغان وبوتين محادثات متكررة ووطدا العلاقات بالتركيز على التعاون في مجال الطاقة والدفاع. 
 
 

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روسيا

اردوغان

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