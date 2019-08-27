دراسة : النظرة المتفائلة للحياة تمنحك الصحة وتقلل حدوث الأمراض المزمنة

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة جديدة إلى أن النظرة المتفائلة للحياة تمنحك الصحة وتقلل حدوث الأمراض المزمنة وقد تطيل العمر .

وقد لجأ الباحثون إلى إلقاء نظرة فاحصة على علاقة التفاؤل وطول العمر بين نحو 70 ألف سيدة و 1,400 رجل، وقد اعتمدت الأبحاث السابقة التى ربطت مستويات أعلى من التفاؤل بين انخفاض مخاطر الأمراض المزمنة من الموت المبكر.

وقالت الدكتورة لوينا لي، وهى عالمة نفسية للبحوث السريرية بالمركز القومى الأمريكى : "لقد أخذتنا هذه الدراسة إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن الأشخاص المتفائلين على الأرجح سيحققون "طول العمر الاستثنائي"، والذى حددناه بأنه يعيش حتى عمر 85 عامًا أو أكبر". اضطراب ما بعد الصدمة فى نظام شؤون قدامى المحاربين فى بوسطن.



التفاؤل قد يطيل العمر

وأضافت :"أنه بالمقارنة مع نظرائهم الأقل تفاؤلاً، فإن الرجال والنساء الأكثر دراية كانوا أكثر عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ للوصول إلى هذا المعلم المتطور، ووجدت الدراسة أن من المحتمل أن يعيشوا لفترة أطول بين 11٪ و 15٪.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج صمدت حتى بعد حساب التأثيرات الأخرى مثل الخلفية التعليمية، والحالة الزواجية، والصداقات، والمشاكل الصحية المزمنة، والاكتئاب، وكان التفاؤل مؤشرا قويا لطول العمر بغض النظر عن عادات الشخص عندما يتعلق الأمر بالتعاطى والكحول أو ممارسة الرياضة أو الأكل بشكل جيد أو الحصول على رعاية طبية روتينية.

لقد ركزت معظم الدراسات على العجز أو المشكلات التى تزيد من خطر الوفاة"، وأشار الباحثون إلى أن الدراسة الجديدة نظرت إلى فوائد الأصل النفسى (التفاؤل) فى تعزيز طول العمر"، وقد اقترح فريق الدراسة أن النتائج يمكن أن تشير إلى اتجاه التدخلات الجديدة التى قد تعزز التفاؤل وبالتالى إطالة العمر، مثل التأمل وبعض برامج العلاج النفسي.