سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة : النظرة المتفائلة للحياة تمنحك الصحة وتقلل حدوث الأمراض المزمنة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:09 ص
دراسة : النظرة المتفائلة للحياة تمنحك الصحة وتقلل حدوث الأمراض المزمنة دراسة توضح أن التفاؤل قد يطيل العمر
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير دراسة جديدة إلى أن النظرة المتفائلة للحياة تمنحك الصحة وتقلل حدوث الأمراض المزمنة  وقد تطيل العمر .

وقد لجأ الباحثون إلى إلقاء نظرة فاحصة على علاقة التفاؤل وطول العمر بين نحو 70 ألف سيدة و 1,400 رجل، وقد اعتمدت الأبحاث السابقة التى ربطت مستويات أعلى من التفاؤل بين انخفاض مخاطر الأمراض المزمنة من الموت المبكر.

وقالت الدكتورة لوينا لي، وهى عالمة نفسية للبحوث السريرية بالمركز القومى الأمريكى : "لقد أخذتنا هذه الدراسة إلى أبعد من ذلك من خلال الإشارة إلى أن الأشخاص المتفائلين على الأرجح سيحققون "طول العمر الاستثنائي"، والذى حددناه بأنه يعيش حتى عمر 85 عامًا أو أكبر". اضطراب ما بعد الصدمة فى نظام شؤون قدامى المحاربين فى بوسطن.

التفاؤل قد يطيل العمر
التفاؤل قد يطيل العمر

وأضافت :"أنه بالمقارنة مع نظرائهم الأقل تفاؤلاً، فإن الرجال والنساء الأكثر دراية كانوا أكثر عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ للوصول إلى هذا المعلم المتطور، ووجدت الدراسة أن من المحتمل أن يعيشوا لفترة أطول بين 11٪ و 15٪.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج صمدت حتى بعد حساب التأثيرات الأخرى مثل الخلفية التعليمية، والحالة الزواجية، والصداقات، والمشاكل الصحية المزمنة، والاكتئاب،  وكان التفاؤل مؤشرا قويا لطول العمر بغض النظر عن عادات الشخص عندما يتعلق الأمر بالتعاطى والكحول أو ممارسة الرياضة أو الأكل بشكل جيد أو الحصول على رعاية طبية روتينية.

لقد ركزت معظم الدراسات على العجز أو المشكلات التى تزيد من خطر الوفاة"، وأشار الباحثون إلى أن الدراسة الجديدة نظرت إلى فوائد الأصل النفسى (التفاؤل) فى تعزيز طول العمر"،  وقد اقترح فريق الدراسة أن النتائج يمكن أن تشير إلى اتجاه التدخلات الجديدة التى قد تعزز التفاؤل وبالتالى إطالة العمر، مثل التأمل وبعض برامج العلاج النفسي.

 


الأمراض المزمنة

التفاؤل

محارية الشيخوخة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة