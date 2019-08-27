خارجية كوريا الجنوبية: لن نتمكن من قبول دعوة رئيس الوزراء الياباني

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تتمكن أبدا من قبول دعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، خلال المؤتمر الصحفى فى أعقاب اختتام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى مدينة بياريتز الفرنسية، بأنه يتمنى أن يدعو كوريا الجنوبية إلى الوفاء بوعودها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية فى سول كيم إن تشول قوله، إن اليابان تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وأيضا تواصل الإجراءات الانتقامية الأحادية التى تتناقض مع بيان قمة مجموعة العشرين.

وأضاف، أن الحكومة الكورية الجنوبية تنقل باستمرار عبر قنوات دبلوماسية موقفها إلى الجانب اليابانى والذى أكدت فيه أن القيود اليابانية المشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية غير عادلة، ودعت اليابان إلى رفعها فى أسرع وقت ممكن وإجراء الحوار لحلول القضايا الثنائية.

ومن المتوقع، أن يدخل مشروع القانون اليابانى بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم حيز التنفيذ فى 28 من الشهر الجارى.

يذكر أن، العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو تمر بمرحلة عصيبة منذ أن فرضت الأخيرة قيودها على صادراتها من المواد الأساسية الضرورية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية فى يوليو الماضي، حيث اعتبرتها سول بمثابة إجراء انتقامى لقرارات المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية فى قضية العمل القسرى والتى أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الذين تم إجبارهم على العمل إبان فترة الاستعمار اليابانى لشبه الجزيرة الكورية فى الفترة ما بين عامى 1910 و1945.

كما اشتدت حدة التوتر بين البلدين، بعد أن اتخذت اليابان مطلع أغسطس الجارى، تدابير إضافية بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء لشركائها التجاريين الموثوق بهم.

وردا على ذلك، أزالت سول طوكيو من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وأيضا اتخذت قرار إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان لتبادل المعلومات العسكرية عن كوريا الشمالية.