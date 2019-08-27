حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، برئاسة أحمد شديد، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين- سبق اتهامهما فى 3 قضايا متنوعة، مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، المرج" أثناء إستقلالهما سيارة فان (ولا يحملا ثمة تراخيص) بالكشف عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بإرتكاب حادث سرقة سيارة أخرى وتم بإرشادهما ضبطها بمكان إخفائها، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.