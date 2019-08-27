حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى حدائق القبة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل سيدة مسنة، أثناء سرقتها داخل شقتها.

كان المتهم بقتل ربة منزل، بمنطقة حدائق القبة أدلى باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة، موضحا أنه عقد النية على سرقة المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنها تحتفظ بمبالغ مالية، مشيرا إلى أنه تسلل إلى شقتها وأثناء قيامه بالبحث عن الاموال فى الشقة، شاهدته فقرر ان يقتلها قائلا"شافتنى وأنا بسرقها فخلصت عليها" ثم فر هاربا.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة سيدة مسنة.

وبإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بعدما ضبطته أثناء سرقة شقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق.