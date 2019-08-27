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تحديد جلسة الغد لنظر استئناف النيابة على اخلاء سبيل فتاة العياط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:45 ص
تحديد جلسة الغد لنظر استئناف النيابة على اخلاء سبيل فتاة العياط فتاة العياط - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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حددت الجهات القضائية المختصة جلسة غدا 28 أغسطس لنظر استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل "أميرة.أ" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق سيارة ميكروباص إتهمته بإستدراجها والشروع فى إغتصابها

وكانت التحريات كشفت، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

 

وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.


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