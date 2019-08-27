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الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:30 م
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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالتجمع الخامس 15 يومًا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:30 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بالتجمع الخامس 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك في التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة أثناء ملاحظة قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث اشتبهت في سيارة "بدون لوحات معدنية خلفية"، يستقلها شخصان وحال استيقافها لاذ قائدها بالفرار.

على الفور، لاحقت القوة الأمنية السيارة وتم السيطرة على مستقليها وضبطهما وتبين أن أحدهما سبق اتهامه في قضية سلاح نارى، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد، وعثر داخل السيارة على طبنجة صوت، 3 طلقات لذات العيار، وسلاح أبيض "مطواة".

بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد استخدامها في سرقة المواطنين، عقب تتبعهم من منطقة البنوك، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون ضبطهما.

 

 


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نيابة القاهرة الجديدة

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