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بسام راضى: قمة مصرية - يابانية غدا لتعزيز العلاقات والتعاون الثلاثى مع أفريقيا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:10 م
بسام راضى: قمة مصرية - يابانية غدا لتعزيز العلاقات والتعاون الثلاثى مع أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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كشف السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يلتقى غدًا، الأربعاء، مع رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء أن المباحثات بين الزعيمين سوف تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والمشروعات الضخمة التى تنفذها اليابان فى مصر ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصرى الكبير. الافريقية.

 

وقال "راضى"، أن الزعيمين سيبحثان تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية والموضوعات المدرجة فى المؤتمر السابع للتيكاد.

 

وأكد أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ومتانة العلاقات بين الشعبين.


السيسي

شينزو ابي

العلاقات المصرية اليابانية

قمة السيسي ورئيس وزراء اليابان

يوكوهاما

تيكاد ٧

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