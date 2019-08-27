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بالصور.. «وطن بلا ارهاب».. مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:26 م
بالصور.. «وطن بلا ارهاب».. مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام
كتب لؤى على

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زار وفد من مجلة نور للأطفال، المعهد القومي للأورام لتوزيع المجلة علي الأطفال بالمعهد ورفع روحهم المعنوية بعد الحادث الإرهابى الغاشم، وجاءت الزيارة تحت عنوان وطن بلا إرهاب تأتى الزيارة فى إطار خطة مجلة نور للوصول للأطفال فى المؤسسات والمنظمات الحكومية، ونشر إصدارات المجلة فى شتى أنحاء مصر، ودعم ومساندة الأطفال
 
بدأت الجولة بزيارة قسم الاستقبال والعيادات الخارجية بالمعهد وتوزيع أعدد من مجلة نور، ونور الصغير، وكتيبات أسود الوطن التى تحكى عن أبطال وانتصارات القوات المسلحة علي الأطفال.
 
توجه الوفد بعد ذلك إلى غرف العلاج الكيماوى ووزعوا أعداد مختلفة من «نور» و«نور الصغير»، كما ناقش الوفد  مع الأطفال مقالات المجلة.
 
أكد الوفد أن الإرهاب والتطرف لن ينالوا من أمن مصر، وأن تكاتف المصريين بعد الحادث لإعادة المعهد لصورته الأولى أثبت معدنهم الأصيل.
 
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (1)
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (1)

مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (2)
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (2)

مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (3)
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (3)

مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (4)
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (4)

مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (5)
مجلة نور تزور أطفال معهد الأورام (5)

 


معهد الاورام

مجلة نور

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

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