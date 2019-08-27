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اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:21 م
اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة التيكاد، فى العاصمة اليابانية طوكيو، للدفاع عن حقوق أفريقيا، كما تكشف اليوم السابع فى ملف خاص كيفية إنقاذ ملايين مصر من جيوب النصابين، بعد نهب 800 مليون جنيه خلال 30 يوما، على يد نصابين.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

الرئيس و"شينزو آبى" يفتتحان اليوم القمة السابعة للتيكاد.. السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية.. كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة السمراء.. وقمة مصرية - يابانية اليوم تتناول تعزيز العلاقات الثنائية
 

800 مليون جنيه "خدها الغراب وطار" فى 30 يوما.. إنقاذ ملايين مصر من جيوب النصابين.. 11 واقعة نصب فى 6 محافظات منها 5 بالغربية خلال أسبوعين بإجمالى 620 مليون جنيه.. ومستريح "منيل شيحة" بالجيزة يجمع 165 مليونا من المواطنين قبل أن تكشفه "قضية مخدرات"


 

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