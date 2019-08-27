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الولايات المتحدة ترفض إشراف رئيس فنزويلا على الانتخابات التشريعية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:36 م
الولايات المتحدة ترفض إشراف رئيس فنزويلا على الانتخابات التشريعية الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "فنزويلا الديا" الفنزويلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن دعمها لقرار زعيم المعارضة خوان جوايدو، برفض أى انتخابات تشريعية مبكرة يشرف عليها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى ، إنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة أو عادلة فى فنزويلا، مع استمرار مادورو فى الحكم".

وجاءت تصريحات بولتون بعد أن قال مادورو إنه سمح بإجراء اتصالات مع مسؤولين أمريكيين كبار، واصفًا ذلك بأنه مبادرة يعلم بها ووافق عليها.

وتعيش فنزويلا، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ بداية العام الجارى، بعد اعلان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد، والتى تعتبر اسوأ أزمة اقتصادية تعيشها فنزويلا.

 


فنزويلا

انتخابات

الولايات المتحدة

ازمة فنزويلا

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