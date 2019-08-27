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القبض على عصابة للنصب على كبار السن والاستيلاء على أموالهم بمدينة نصر

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:41 م
القبض على عصابة للنصب على كبار السن والاستيلاء على أموالهم بمدينة نصر حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين لقيامهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة. 
   
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه أثناء  مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول  بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة على لوحاتها المعدنية ملصق من البلاستيك ومدون عليها أرقام مصطنعة، باستيقاف مستقليها تبين أنهما شخصان (مقيمان بمحافظة الشرقية، سبق اتهام أحدهما فى 4 قضايا متنوعة)، وبحوزتهما داخل السيارة (عدد من خطوط الهواتف المحمولة- مكواة كهربائية- أطقم كاسات- 10 فيزا كارت لأشخاص مختلفين).
 
وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مستأجرة، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وخاصة كبار السن عن طريق ادعائهما بعملهما طرف إحدى شركات الاتصالات ومغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاص بهم بأخرى "منتهية" عقب إيهامهم  باستحقاقهم هدايا من الشركة عملهما، والاستيلاء على المبالغ المالية  المودعة بالفيزا.
 
 وتم التوصل إلى أحد من  المجنى عليهم، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 12 ألف جنيه من الفيزا خاصته، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

تشكيل عصابى

كبار السن

مدينة نصر

مباحث القاهرة

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