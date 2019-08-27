الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة تفتيش على بعد كيلو متر من نقطة مراقبة للأتراك فى حماة

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أقامت الشرطة العسكرية الروسية، نقطة تفتيش على بعد كيلو متر واحد فقط من نقطة المراقبة التركية رقم 9، الواقعة فى محيط مدينة مورك بريف حماة الشمالى، كما ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش السورى، قد سيطر يوم الجمعة الماضى، فى إطار عمليات عسكرية لانتزاع ريفى حماة وإدلب من قبضة المسلحين - على بلدات وقرى عدة فى ريف حماة الشمالي، ومنها مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة.

وأفادت مصادر حينها، بأن الجيش السورى طوّق نقطة المراقبة التركية التاسعة، تزامنا مع بسط سيطرته على قرى وبلدات البويضة ومعركبة واللحايا ومورك فى الريف الشمالى لحماة.