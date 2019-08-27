اضبط مخالفة.. بالوعة مكشوفة أمام المعهد الدينى بكفر مناقر ببنها تنذر بكارثة

القليوبية - فريق المحافظات

شكا أهالى منطقة كفر مناقر التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، من خطورة وجود بالوعة صرف صحى مكشوفة أمام المعهد الدينى بالبلدة مما ينذر بكارثة حال سقوط أحد من الطلاب أو الأطفال بها.

وقال محمد عبدالمنعم من أبناء المنطقة، إن تلك البالوعة كائنة أمام مدخل المعهد الدينى بكفر مناقر ببنها، مشيرا إلى أن عمقها يتراوح أكثر من 3 أمتار، وأنه يمر بجانبها كثير من الطلاب والأطفال .

وطالب أبناء المنطقة المسؤولين بمحافظة القليوبية بضرورة حل تلك المشكلة حرصا على حياة المواطنين والأطفال والطلاب الذين يترددون على المعهد ، مضيفا أن لو طالب سقط فيها سيلقى حتفه فى الحال.



بيارة صرف صحى بدون غطاء بالقليوبية



بيارة صرف صحى بدون غطاء بالقليوبية