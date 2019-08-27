استجابة لـ"اليوم السابع".. إعانة مالية وبناء منزل شاب تعرض لحادث بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صرف إعانة مالية وإعادة بناء منزل للشاب أحمد عبدالعظيم الذى تعرض لحادث تسبب فى عجزه عن العمل، الاستجابة لموقع "اليوم السابع" الذى نشر قصته بعنوان "مواطن يناشد محافظ الشرقية: "نفسى أعمل عملية قبل ما يقطعوا رجلى وسقف لبيتى".

كان محافظ الشرقية ، قد كلف محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بعمل بحث للمواطن احمد عبد العظيم محمد حسن المقيم بسعود القبلية مركز الحسينيةالذى تعرض لحادث أدى إلى اصابته وعدم قدرته على الحركة أو العمل ومساعدته فى بناء منزل يأويه حيث تم عمل مساعدة دفعة واحدة وصرف مبلغ مالى له والاتفاق مع جمعية الاورمان لبناء منزل له وتجهيز أثاث للمنزل وتم عمل كشف طبى مميكن له، وتم فتح ملف تكافل وكرامة وتحت البحث .

ويشار إلى أن الموطن يعانى عاجزا عن العمل، اضطر لترك الشقة التى يعيش فيها بسبب الإيجار، وقام أهل الخير بناء غرفة بالطوب الابيض مساحتها 3 أمتار من مساحة ربع قيراط بدون سقف أو مياه وكهرباء، بدون اى كماليات للحياة"، لافتا إلى أنه منذ مرضه وهى التى تعمل باليومية فى الزراعة لكن ليست بصفة دائمة.

وأضاف إنه تقدم بأوراق من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة، وأجرى الفحص الطبى منذ 30 سبتمبر 2018، وإلى اليوم لم يصله أى رد، لافتا إلى أنه محروم من المقررات التموينية منذ ضياع البطاقة التموينية فى الحادث، وتقدمت بعدة طلبات بالحصول على فاقد لكن دون جدوى.

وقال لـ"اليوم السابع": "مشكلتى الكبرى أن قدمى اليسرى مسمار النخاع الرابط بالفخذ لم يقبله الجسم مما بسبب التهابات شديدة وصديد، وليس لدى أى مقدرة للذهاب للطبيب للعلاج، وأى جينه يذهب للإطعام أطفالى الصغار، وأخر مرة أجرى فحص طبى كان منذ 9 أشهر حذرة فيه الطبيب من إهمال الصديد لأنه سيسبب غرغرينة وبتر القدم".