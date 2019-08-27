أبرز 5 معلومات عن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"

كتبت هند مختار

نرصد فيما يلى أبرز 5 معلومات عن جهود وخطة الحكومة فى تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، وتشمل:

1- الإنتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية فى كل من محافظتى الغربية وبورسعيد وطباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما.

2- وصل عدد الحيازات التى تم تسجيلها فى محافظة الغربية إلى 335,933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176,333 حيازة بدون رقم قومى و ميكنة 384 جمعية زراعية.

3- تم تسجيل عدد 2,968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.

4- الإنتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة والانتهاء من اعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع مع توفير الدعم الفنى للعاملين فى الجمعيات للمحافظتين.

5- الاتفاق على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين فى محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر ( من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومى، على أن يعقب ذلك وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الارقام القومية.