وزيرة البيئة توجه بسرعة رفع تراكم المخلفات فى "مشتهر" بمركز طوخ

فحصت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى، الشكوى الواردة بشأن تضرر المواطنين من تراكمات القمامة بمدخل مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة التعامل مع هذه التراكمات بعد إطلاعها على الشكوى كما وجهت بسرعه التنسيق لرفع التراكمات مع التنبيه بعدم السماح بتراكم المخلفات فى المنطقة ورفعها أولا بأول فى حال استخدامها كمحطة مناولة.

وتم رفع كافة التراكمات بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ، كما قام فرع البحيرة بالتفتيش على مصنع تدوير القمامه بكوم حمادة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة كذلك قام الفرع برصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من الأماكن بمدينة دمنهور.