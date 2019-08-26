هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبلت خلالها 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى والسفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10369 طن يوريا و4150 طن ملح و4650 طن رمل و7400 طن فوسفات و1600 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27422 طن ذرة و12200 طن قمح و11874 طن حديد و1847 طن خشب و 5099 طن سكر و3150 طن أرز و 1200 طن زيت .‎

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 12 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1797 حاوية مكافئة، وغادر عدد قطار بحمولة إجمالية 1347 طن قمح ، في حين غادر عدد 806 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44606 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3287 طن قمح .