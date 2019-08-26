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مصرع مواطن وإصابة ضابط فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مسجل خطر بالمنوفية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:04 م
مصرع مواطن وإصابة ضابط فى تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع مسجل خطر بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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لقى مواطن مصرعه وأصيب معاون مياحث بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات الشرطة ومسجل خطر هارب من حكم مؤبد بقرية دورة بدائرة المركز وتم نقل المصاب الى مستشفى الشرطة، والجثة إلى مستشفى أشمون العام ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة ،يفيد مصرع عبد الحميد محمد 30 عاما ، وإصابة النقيب يوسف شعيب 26 عاما ، وذلك عقب تبادل لإطلاق الأعيرية النارية بين قوات الشرطة ومسجل خطر هارب الشحات الجزار 30 عاما هارب  من حكم مؤبد بقرية دورة بدائرة المركز  أثناء محاولة القبض عليه، على الفور إنتقلت  قيادات المديرية ، وتم نقل المصاب الى مستشفى الشرطة ،و الجثة إلى مستشفى أشمون العام ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


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