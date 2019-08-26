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مش بس طعمه حلو.. اعرف فوائد الكيوى لصحتك

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:00 ص
مش بس طعمه حلو.. اعرف فوائد الكيوى لصحتك الكيوى - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكيوى واحد من الفواكه التى تتميز بمذاقها الطيب والمختلف عن باقى الفواكه الأخرى، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض والأوبئة.

ووفقا لما ذكره موقع Oscar فأن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الكيوى ومنها:

كيوى
كيوى

 

1:يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على علاج الربو وتحسين صحة الجهاز التنفسى.

2:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعزز صحة البشرة وتحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

3:تناول الكيوى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والأوبئة، كما يطرد الجراثيم من الجسم ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

فاكهة الكيوى
فاكهة الكيوى

4:يحتوى الكيوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

5:تناول الكيوى يحافظ على صحة الرؤية والعيون ويحميها من فقدان البصر.

6:يعزز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز، كما يمد الجسم بالنشاط والحيوية.

 

 


كيوى

الكيوى

تناول الكيوى

فاكهة الكيوى

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