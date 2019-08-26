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كنيسة العذراء مريم والأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوى للتربية الدينية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:22 م
كنيسة العذراء مريم والأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوى للتربية الدينية كنيسة العذراء مريم و الأم تريز بعزبة النخل تختتم مؤتمرها السنوي للتربية الدينية
كتبت سارة علام

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تختتم كنيسة العذراء مريم والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل اليوم الإثنين مؤتمرها السنوى للتربية الدينية الذى بدأ منذ 23 أغسطس الجارى الحالى بعزبة آدم بوادى النطرون، برعاية الأب يوحنا سعد راعى الكنيسة تحت موضوع " الهدف من الحياة ".
 
شهد المؤتمر العديد من الفقرات ومنها ( قداسات إلهية ومحاضرات وورش عمل وعروض ترفيهية ) 
 
محاضرة اليوم الأول جاءت بعنوان " لماذا خلقنا الله" أما  اليوم الثاني فحمل السؤال " ماهو هدفي  والصعوبات التي تواجهني لتحقيق هذه الأهداف " اما اليوم الثالث تضمن " ماهى رسالتى مع الأسرة و الكنيسة و المدرسة والمجتمع ".
 
 

عزبة النخلة

كنيسة الكاثوليك

كاثوليك عزبة النخل

مؤتمر كنيسة عزبة النخل

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