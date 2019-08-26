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فيديو.. لحظة إحباط تهريب 5 ملايين قطعة ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:58 م
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 5 ملايين قطعة ألعاب نارية عبر ميناء الإسكندرية ألعاب نارية
كتب محمود عبد الراضي

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أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب "خمسة ملايين" قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات - الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، بإستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن (مستلزمات تصنيع كراسى) داخل إحدى الحاويات – على غير الواقع والحقيقة – وأنها تحوى بداخلها على أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث والجهات المعنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط "5,000,000" من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالى 15 طن.


العاب نارية

شماريخ

تهريب الالعاب النارية

الداخلية

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