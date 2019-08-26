صور.. محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة بديوان المحافظة

القليوبية- إبراهيم سالم

كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أوائل الشهادات العامة، وهى الثانوية العامة بشعبها المختلفة، والدبلومات الفنية بشعبها المختلفة، وأوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ القليوبية، أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كافه مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة، حيث بلغ عدد الطلاب المكرمين من الشهادة الثانوية العامة بشعبها المختلفة 32 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المكرمين من الدبلومات الفنية 16 طالب وطالبة، إلى جانب تكريم 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، أن القليوبية على مدار تاريخها أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية كان لهم الاثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم، مؤكداً على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية.

وأشاد المحافظ، بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، موضحاً أن مشواركم ابتدأ من لحظه تفوقكم فعليكم بالعلم والمعرفة والتمسك بالتفوق دائماً وأن القليوبية تفخر بتفوقكم هذا.

محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة

محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة

محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة



محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة