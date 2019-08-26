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صحيفة تركية: انهيار ثالث كوبرى فى تركيا بسبب السيول بمقاطعة تارما

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:53 م
صحيفة تركية: انهيار ثالث كوبرى فى تركيا بسبب السيول بمقاطعة تارما انهيار جسر
كتب – هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "ديلى صباح" التركية اليومية، أنه وقع اليوم الاثنين انهيارا لكوبرى كان قد تم إنشاؤه حديثا فى مقاطعة تارما Terme التابعة لمدينة سامسون Samsun التركية، مما اسفر عن إصابة شخصين إثر الحادث وسقوط سيارة فى الحفرة التى خلفها الانهيار.

 

وأضافت الصحيفة، أنه أثناء معالجة الإصابات الناجمة عن السيول التى تعرضت لها المقاطعة يومى الجمعة والسبت الماضيين، حدث انهيارا لنقطة تلاقى الكوبرى مع الأرض ويعد ذلك الكوبرى هو الثالث والذى تم انشاؤه حديثا بعد انهيار اثنين من الكبارى من قبل فى نفس المقاطعة بسبب السيول.


تركيا

اخبار تركيا

سيول

مقاطعة تارما

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