رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده فى مؤتمر تيكاد بطوكيو

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يترأس نور الدين بدوى رئيس الوزراء الجزائرى وفد بلاده إلى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية فى إفريقيا، نيابة عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كلّف الوزير الأول نور الدين بدوى لتمثيله وترؤس الوفد الجزائرى فى أعمال القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية فى أفريقيا الذى سيعقد فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى بمدينة يوكوهاما اليابانية".

وأضاف البيان أن وزير الشؤون الخارجية صبرى بوقادوم سيرافق رئيس الوزراء فى حضور أعمال المؤتمر.