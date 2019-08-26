دراسة: عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعزز نمو الأورام السرطانية

كتب بيتر إبراهيم

كثير من الأشخاص يعملون فى نوبات متقلبة نظراً لمتطلبات العمل، لكنهم لا يعرفون مدى تأثير ذلك على صحتهم، حيث ربطت دراسة علمية حديثة عدم الحصول على قسط كاف من النوم وارتفاع خطر السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews” فأشار البروفيسور "ديفيد جوزال" وهو قائد الدراسة إلى أن النوم يغير كيفية تعامل جهاز المناعة مع السرطان فى السبل التى تجعل المرض أكثر عدوانية.





وأوضحت الدراسة أن البروتين المسئول عن تنشيط الجهاز المناعى يدعى TLR4 وهو يكون مثابة "العمود الفقرى" بين قلة النوم ونمو السرطان، حيث يقل هذا البروتين فى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فى النوم.

وأوضح الباحثون فى دراسة عام 2012 وجود صلة قوية بين توقف التنفس أثناء النوم ووفيات السرطان، حيث إن توقف التنفس أثناء النوم يترتب عليه اضطراب فى النوم.



وأشارت دراسة سابقة ذكرها موقع "MedicalNewsToday" إلى أن قلة أو اضطراب النوم قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.



وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن نحو 70 مليون أمريكى يعانون من مشاكل مزمنة فى النوم، ولذلك يجب النظر فى كيفية علاج اضطرابات النوم التى تؤدى إلى ضعف جهاز المناعة فى مقاومة الأمراض السرطانية وسرعة انتشار الورم والتى تصيب أكثر الناس فى منتصف العمر وكبار السن.