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حيوانك الأليف يساهم في صحة قلبك:تربية الكلاب تمنحك القدرة علي ممارسة الرياضة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:30 م
حيوانك الأليف يساهم في صحة قلبك:تربية الكلاب تمنحك القدرة علي ممارسة الرياضة تربية الكلاب تحافظ على صحة القلب
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة جديدة أن الكلاب أفضل صديق لصحة قلبك، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون كلبًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.

أجريت الدراسة على 1800 شخص بالغ تشيكي تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عامًا، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"  وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يمتلكون كلاب يتمتعون بصحة جيدة، وفي عام 2013 ، ذكرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أيضًا أن امتلاك الكلاب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

بعد البحث، تم العثور على حوالي 67 ٪ من أصحاب الكلاب للقيام بتمرين بدني مثالي، الذى يشتمل على 75 دقيقة من التمارين القوية و 150 دقيقة من التمارين الهوائية كل أسبوع،  في حين انخفضت النسبة للغاية في الأشخاص الذين يمتلكون أي حيوان أليف آخر .

تربية الكلاب تحد من أمراض القلب
تربية الكلاب تحد من أمراض القلب

فقًا للباحث الدكتور فرانسيسكو لوبيز-جيمينيز، أخصائي أمراض القلب ، فإن امتلاك كلب يجعل الناس يتحركون أكثر مما يحسن عاداتهم في ممارسة الرياضة، كما تمتد  الفوائد أيضا إلى اتباع نظام غذائي أفضل وتوازن مستويات السكر في الدم كما أنها قد تقلل مشاعر الوحدة لديك.

كما أوضحت الدراسة أن أصحاب الكلاب يتبعون أنظمة غذائية صحية ومغذية تتضمن الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الغنية بالألياف، وبصرف النظرعن صحة القلب، يمكن للكلاب تقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل تقليل التوتر وزيادة السعادة وتوفير الرفقة.


امراض القلب

التوتر

نظام غذائى صحى

امتلاك كلب أليف

تقليل التوتر

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