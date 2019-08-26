تجديد حبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وأضافت أن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها (2700 دولار أمريكى، 1030 ريال سعودى، 1000 درهم إماراتى، 2000 دينار جزائرى، 12300 جنيه مصرى).