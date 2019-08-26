سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شاب متهم بهتك عرض فتاة داخل دوره مياه مسجد فى الشرقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:58 م
تجديد حبس شاب متهم بهتك عرض فتاة داخل دوره مياه مسجد فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بهتك عرض فتاة قاصر فى وقت متأخر داخل دورة مياه بمسجد بدائرة المركز.

وذلك على ذمة التحقيقات التى قام بها محمد إبراهيم، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد حسان، مدير نيابة أبوكبير، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقرر تسليم الفتاة لأهليتها لأنها لا تزال قاصرًا.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بضبط شاب يُدعى "م.ج.أ" 21 سنة، وفتاة تُدعى "ح.ش" 16 سنة؛ فى وضع مخل داخل دورة مياه مسجد بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إدارى أبو كبير لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر، وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهليتها.


الشرقية

ابوكبير

هتك عرض فتاه داخل دورة مياه مسجد

محكمة ابو كبير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

قمة مصرية-أمريكية على هامشG7 .. السيسى يؤكد قوة العلاقات مع واشنطن ويشدد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.. ترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باستقرار مصر وبرنامجها الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات مكافحة العنف ضد المرأة

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

السيسى وجونسون يتطلعان لخطوات فعالة لتطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

اختيار محمد صلاح فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة