تجديد حبس شاب متهم بهتك عرض فتاة داخل دوره مياه مسجد فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بهتك عرض فتاة قاصر فى وقت متأخر داخل دورة مياه بمسجد بدائرة المركز.

وذلك على ذمة التحقيقات التى قام بها محمد إبراهيم، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد حسان، مدير نيابة أبوكبير، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، وقرر تسليم الفتاة لأهليتها لأنها لا تزال قاصرًا.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بضبط شاب يُدعى "م.ج.أ" 21 سنة، وفتاة تُدعى "ح.ش" 16 سنة؛ فى وضع مخل داخل دورة مياه مسجد بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إدارى أبو كبير لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة هتك عرض قاصر، وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهليتها.