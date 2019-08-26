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اليوم طلاب القسم العلمى دور ثان بالثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بالكيمياء

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:30 ص
اليوم طلاب القسم العلمى دور ثان بالثانوية الأزهرية يختتمون امتحاناتهم بالكيمياء الثانوية الأزهرية- أرشيفية
كتب لؤى على

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يختتم اليوم طلاب القسم العلمى دور ثان الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم بمادة الكيمياء، والتى تبدأ فى تمام التاسعة ولمدة ثلاث ساعات تنتهى فى الثانية عشر ظهرا، حيث أنهى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم امس الأحد بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الكيمياء

القسم العلمى

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