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الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:06 م
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة مزارع شبعا المحتة
كتب : أحمد جمعة

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلى المتمركزة فى موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانة وبركة النقار ومحلة البيادر، خراج بلدة شبعا.

وأكدت الوكالة فى نبأ عاجل عبر موقعها الإلكترونى، مساء الاثنين، سماع دوى انفجارات عدة داخل مزارع شبعا المحتلة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت غارات جوية استهدفت موقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة فى قوسايا شرقى لبنان قرب الحدود السورية.

 

 

 

 


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مزارع شبعا

دوى انفجارات فى لبنان

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