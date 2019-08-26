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السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات خط "القاهرة ـ منوف ـ طنطا" بداية سبتمبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:42 م
السكة الحديد تعدل مواعيد قطارات خط "القاهرة ـ منوف ـ طنطا" بداية سبتمبر المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد الدفع بـ 4 قطارات جديدة ومد مسير قطارين آخرين على خطى القاهرة ـ منوف ـ طنطا والعكس ابتداء من أول سبتمبر، استعدادا للعام الدراسى المقبل وخدمة أهالى خط منوف للحد من ظاهرة التكدس الموجودة على هذا الخط.

وتشمل القطارات التى سيتم الدفع بها قطارى رقمى 564 و565 بين منوف وطنطا والعكس، حيث سيقوم قطار رقم 565 من منوف الساعة 8.00 صباحا ليصل طنطا 9.10 صباحا، ويقوم قطار رقم 564 من طنطا 21.55 ليصل منوف 23.05.

كما سيتم الدفع بقطار رقم 563 من القاهرة 17.45 مساء ليصل طنطا 21.10، قطار رقم 562 يقوم من طنطا 10.50 ليصل القاهرة 14.20، بالإضافة إلى مد مسير قطارى رقمى 561 و522 على طنطا.

 


السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات القاهرة منوف طنطا

قطارات منوف

قطارات طنطا

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