الدفاع والأمن القومي ببرلمان ليبيا تستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

كتب : أحمد جمعة

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى بمهنية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى معركة ما وصفته "استعادة الوطن والدولة"، مشيرة إلى النجاحات المنقطعة النظير فى حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمليشيات فيما وصفته "أشرف وأقدس" معركة في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر.

وأكدت اللجنة فى بيان صحفى تقديرها عاليا حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها قيادات وضباط وضباط صف القوات المسلحة الليبية وجنودها والقوات المساندة تقيداً والتزاماً بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية الليبية المتجذرة في عمق التاريخ، ومدى المسئولية والوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة أن أبناء القوات المسلحة الليبية فى كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى جنوب ليبيا وأخيراً معركة استعادة وتوحيد الوطن وتحرير طرابلس المخطوفة التى ضربت فيها القوات نموذجاً وطنياً في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة وحماية ممتلكات الدولة العامة.

وأشارت اللجنة إلى أن القوات المسلحة الليبية على أعلى مستوى من الوعي والمسؤولية الوطنية وهي الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن وهي درعه وسيفه.

وثمنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى هذا المستوى العالي من الحرفية والمهنية والمسئولية وهذا الدور الريادي الذي تتطلع به القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ومنتسبيها وهو محل تقدير وامتنان كافة أبناء الشعب الليبي.

وفى سياق متصل استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبى طلال عبدالله الميهوب ماقامت به عصابة الإخوان المسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس وذلك بضرب أجيال مستقبل ليبيا علمياً بقيامها بتسريب امتحانات الثانوية العامة , وهذا العمل الممنهج دليل على أخلاق الجماعات الاسلامية التي لايهمها شيء إلا بقائها في المشهد.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي مكتب النائب العام بتحمل المسؤولية كاملة في إصدار أوامر القبض على المتورطين في هذه الجريمة , مع العلم أن مايعرف بحكومة الوفاق الغير شرعية لاتملك أي حصانة دستورية.