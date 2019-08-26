سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع والأمن القومي ببرلمان ليبيا تستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:50 م
الدفاع والأمن القومي ببرلمان ليبيا تستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبى طلال الميهوب
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى بمهنية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى معركة ما وصفته "استعادة الوطن والدولة"، مشيرة إلى النجاحات المنقطعة النظير فى حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمليشيات فيما وصفته "أشرف وأقدس" معركة في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر.

 

وأكدت اللجنة فى بيان صحفى تقديرها عاليا حجم المهنية والمسؤولية التي تمتعت بها قيادات وضباط  وضباط صف القوات المسلحة الليبية وجنودها والقوات المساندة تقيداً والتزاماً بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقنا وأصالتنا العربية الليبية المتجذرة في عمق التاريخ، ومدى المسئولية والوعي والالتزام بقواعد الاشتباك وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأكدت اللجنة أن أبناء القوات المسلحة الليبية فى كافة مسارح العمليات الممتدة من بنغازي إلى درنة إلى الهلال النفطي إلى جنوب ليبيا وأخيراً معركة استعادة وتوحيد الوطن وتحرير طرابلس المخطوفة التى ضربت فيها القوات نموذجاً وطنياً في حماية وصيانة ممتلكاتهم الخاصة وحماية ممتلكات الدولة العامة.

 

وأشارت اللجنة إلى أن القوات المسلحة الليبية على أعلى مستوى من الوعي والمسؤولية الوطنية وهي الضامن للدولة ومؤسساتها وللوطن والمواطن وهي درعه وسيفه.

 

وثمنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى هذا المستوى العالي من الحرفية والمهنية والمسئولية وهذا الدور الريادي الذي تتطلع به القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ومنتسبيها وهو محل تقدير وامتنان كافة أبناء الشعب الليبي.

 

وفى سياق متصل استنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبى طلال عبدالله الميهوب ماقامت به عصابة الإخوان المسيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس وذلك بضرب أجيال مستقبل ليبيا علمياً بقيامها بتسريب امتحانات الثانوية العامة , وهذا العمل الممنهج دليل على أخلاق الجماعات الاسلامية التي لايهمها شيء إلا بقائها في المشهد.

 

 وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي مكتب النائب العام بتحمل المسؤولية كاملة في إصدار أوامر القبض على المتورطين في هذه الجريمة , مع العلم أن مايعرف بحكومة الوفاق الغير شرعية لاتملك أي حصانة دستورية. 


اخبار ليبيا

مجلس النواب الليبي

البرلمان الليبي

طرابلس

اخبار طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توافق بين السيسي وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا والقضاء على التنظيمات الإرهابية.. والرئيس الفرنسى يؤكد حرص بلاده تعزيز آليات التعاون المشترك مع مصر ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:49 م

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:36 م

إعلام روما يبرز اجتماع السيسي وكونتى فى G7.. ويؤكد: ليبيا بمقدمة المباحثات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:30 ص

بعد كلمة السيسى عن ليبيا فى قمة "G7".. مصر تستغل حضورها فى المحافل الدولية لإنجاز الحل السياسى بطرابلس.. نواب برلمان وخبراء: على المجتمع الدولى الوقوف خلف حق الشعب الليبى فى مواجهة الإرهاب واستعادة ثرواته

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة