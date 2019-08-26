التمثيل التجارى: 65 فرصة تصديرية بـ50 مليون دولار إلى 9 دول خلال أغسطس الجارى

كتب – إسلام سعيد

نجحت جهود مكاتب التمثيل التجاري في الخارج خلال شهر أغسطس 2019 في الحصول على 65 فرصة بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار لتصدير المنتجات المصرية من القطاعات الهندسية، ومواد البناء، والاثاث الخشبي، والمفروشات النسيجية، والأجهزة الكهربائية، والمحاصيل الزراعية، الى عدد من الأسواق الهامة والواعدة حول العالم وتحديداً في كلا من البرازيل، والجزائر، والهند، وجنوب افريقيا، وكينيا، والعراق، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وماليزيا.

ويأتي ذلك في إطار جهود مكاتب التمثيل التجاري لتفعيل استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات المصرية والتي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري، لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات ذات الميزة التنافسية والأهمية التصديرية الخاصة لمصر.

وتمكنت المكاتب التجارية من الحصول على تلك الفرص عقب الاجتماعات المكثفة مع مختلف عناصر مجتمعات الاعمال والمستوردين في الدول المقيمين بها بهدف التعرف على الاحتياجات الاستيرادية لكبرى الشركات الأجنبية لا سيما من السلع التي تتمتع مصر بإمكانات ومميزات كبيرة في انتاجها.

فقد استطاع المكتب التجاري في سان باولو الاتفاق مع عدد من الشركات البرازيلية لاستيراد منتجات مصرية من خلال عدد 20 فرصة تصديرية بقيمة اجمالية 20 مليون دولار لمنتجات من قطاعات الصناعات الكيماوية والأقمشة والمنسوجات والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، خاصة الثوم الطازج الذي وافقت السلطات البرازيلية على استيراده من مصر لأول مرة.

كما اسفرت جهود المكتب التجاري في الجزائر عن توفير 7 فرص تصديرية بقيمة 10 ملايين دولار في قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والأجهزة الكهربائية المنزلية.

فيما أسفرت الاجتماعات التي قام بها مكتب أربيل مع رؤساء شركات الأثاث بإقليم كردستان عن توفير 8 فرص تصديرية للأثاث المنزلي والمطبخي والفندقي والمكتبي وأثاث الحدائق بقيمة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، وقد أبدت الشركات الكردية اهتماما كبيرا لاستيراد المنتجات المصرية، خاصة في ظل قيام السوق الكردية بتوفير الجانب الأكبر من استهلاكه من خلال الاستيراد.

ومن جهة أخرى، ترتب على اتصالات المكتب التجاري في كوالالمبور توفير 3 فرص تصديرية تقدر بنحو 8 ملايين دولار في قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والاعشاب والتوابل.

كما نجح مكتب التمثيل التجاري في كينيا في الحصول على 12 فرصة لتصدير مستلزمات مواد بناء بالإضافة إلى فرصة تصديرية لأكياس تعبئة السكر والحبوب والاسمدة.

كما أحرز مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي 5 فرص لتصدير منتجات من قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، فيما استطاع مكتب التمثيل التجاري في شنغهاي توفير 4 فرص لتصدير الجمبري المجمد فضلا عن فرصة لتصدير الحاصلات الزراعية.

وفي المملكة المتحدة نجح المكتب التجاري في لندن في توفير 4 فرص تصديرية لمنتجات الخضروات والفاكهة، كما أسفرت جهود المكتب التجاري في برلين عن الحصول على فرصتين تصديريتين للبلاستيك وبعض المنتجات الغذائية، بينما نجحت جهود مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا عن توفير فرصة تصديرية في مجال اقمشة صناعة المفروشات المنزلية.