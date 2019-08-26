التصريح بدفن جثة طفل توفى بعد سقوطه فى بالوعة صرف صحى بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل سقط ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية وفارق الحياة، بعدما ثبت من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل يدعى ياسين عماد، يبلغ من العمر 4 سنوات، توجه بصحبة والدته لحضور مباراة كرة قدم، يشارك بها شقيقه الأكبر بنادي الطالبية، وعقب خروج الطفل بصحبة والدته سقط ببالوعة الصرف الصحي مما أسفر عن مصرعه.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.