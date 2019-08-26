سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفى بعد سقوطه فى بالوعة صرف صحى بالطالبية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:23 م
التصريح بدفن جثة طفل توفى بعد سقوطه فى بالوعة صرف صحى بالطالبية بالوعة صرف-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل سقط ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية وفارق الحياة، بعدما ثبت من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية.
 
وكشفت  التحقيقات، أن الطفل يدعى ياسين عماد، يبلغ من العمر 4 سنوات، توجه بصحبة والدته لحضور مباراة كرة قدم،  يشارك بها شقيقه الأكبر بنادي الطالبية، وعقب خروج الطفل بصحبة والدته سقط ببالوعة الصرف الصحي مما أسفر عن مصرعه. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الطالبية

الصرف الصحى

تصريح دفن

بالوعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة