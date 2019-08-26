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التصديرى للكيماويات: 50% دعما للشركات الصغيرة للمشاركة بالمعارض الخارجية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:19 م
التصديرى للكيماويات: 50% دعما للشركات الصغيرة للمشاركة بالمعارض الخارجية خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصديري للصناعات الكيماوية
كتب إسلام سعيد

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كشف خالد أبو المكارم رئيس مجلس تصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس التصديرى قرر دعم الشركات الصغيرة التى لم تشارك بمعارض خارجية بنسبة 50% من تكلفة المشاركة وذلك لزيادة عدد الشركات المصدرة، وعدم اقتصار المصدرين على الشركات الكبيرة

 

وأضاف خلال اجتماع المجلس التصديرى للكيماويات، أنه بالرغم من تراجع صادرات الكيماويات 10% إلا انها مازالت تحتل المرتبة الأولى من حيث القطاعات الاكثر تصديرا فى مصر إذ تستحوذ على 22% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.

 

وأرجع تراجع الصادرات إلى تأخر دعم المساندة التصديرية والتى تصل إلى أكثر من عامين مما يعدد عنصرا اساسيا من عناصر التكلفة، لافتاً إلى عدم قيام الشركات بتوسعات جديدة وكذلك خفض إنتاجها وهو ما ساهم أيضا على تراجع الصادرات.

 

ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة أهم 5 شركات مصدرى للسلع التى تراجعت خلال النصف الأول لموافاة المجلس برؤيتها حول أسباب هذا التراجع والمتوقع تصديره حتى نهاية العام.

 


المجلس التصديري الكيماويات

صادرات مصر

صادرات الكيماويات

دعم الصادرات

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