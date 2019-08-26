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لتفعيل بروتوكول التعاون مع مركز إعداد القادة..

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:58 ص
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ياسمين الكاشف

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فى خطوة إيجابية تستهدف تطوير أداء الأنشطة الطلابية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية من أجل بناء الإنسان المصرى، انتهى مركز التبادل الطلابى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من إعداد خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة من أجل تثقيف طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم الإبداعية .

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه من المقرر البدء فى تنفيذ هذه الأنشطة مع بداية العام الدراسى الجديد بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير مركز التبادل الطلابى، إن هذا النشاط يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

 وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد من أهم وأبرز إنجازات مركز التبادل الطلابى بالجامعة على المستوى المحلى لما يمثله من أهمية كبرى، خاصة أن هذه الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن  العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية، إلى جانب  تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها نخبة من الشخصيات العامة حول استراتيجية الأمن القومى والمائى والمشروعات التنموية العملاقة، إلى جانب تثقيف الطلاب بقضية الانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى مع إلقاء الضوء على حروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وتحديث الخطاب الدينى.


جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

محمد العزازى

ياسمين الكاشف

الأنشطة الطلابية

تطوير الأنشطة الطلابية

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