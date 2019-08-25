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23 سبتمبر .. النطق بالحكم فى قضية "رشوة التموين"

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:54 م
23 سبتمبر .. النطق بالحكم فى قضية "رشوة التموين" المستشار على الهوارى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل، محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، لـ 23 سبتمبر للنطق بالحكم، عقدت الجلسة  بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت .

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها  مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى .

 

 

 

 

 


رشوة التموين

محاكمة المتهمين برشوة التموين

جنايات القاهرة

القابضة للصناعات الغذائيه

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