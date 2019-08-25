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مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:23 م
مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مد المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل والتى انطلقت فى 9 محافظات أول يوليو وكان مقررا انتهاؤها آخر أغسطس الجارى.
 

 

 

 

وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المبادرة تستهدف الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات، تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.

 

وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء المحافظات الـ 9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاما.

 
ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك فى المرحلة الأولى 1030 فريق طبى من السيدات، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.

 


الصحة

سرطان الثدى

المرحلة الاولى

المرأة

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