مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المبادرة تستهدف الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات، تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.
وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء المحافظات الـ 9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاما.
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